Lionel Messi : Gros câlin à son fils Ciro (3 ans), qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau !

Malgré la très belle victoire du Paris Saint-Germain contre le Real Madrid mardi dernier, il y avait peut-être un joueur qui avait moins la tête à faire la fête que les autres. Alors que les deux équipes se dirigeaient vers un match nul, Lionel Messi a eu l'occasion de donner l'avantage à son club en marquant sur penalty. Il l'a malheureusement râté et c'est son coéquipier Kylian Mbappé qui a permis au PSG de repartir avec la victoire. Un raté qui a sûrement dû trotter dans la tête de l'Argentin de 34 ans qui a plutôt l'habitude d'être le sauveur de son équipe.

Heureusement pour lui, Lionel Messi peut compter sur le soutien indéfectible de ses proches, à commencer par sa femme Antonela Roccuzzo et ses trois garçons, Thiago (9 ans), Mateo (6 ans) et Ciro (3 ans). Très casanier et peu enclin à sortir faire la fête, la pulga (comme on le surnomme) préfère largement passer du temps en famille au côté des siens, dans sa très belle demeure de Neuilly-sur-Seine. Visiblement, il avait besoin d'un peu de réconfort si l'on s'en tient à la photo publiée par sa femme sur Instagram (voir le diaporama). Suivie par plus de 18 millions d'abonnés, elle a mis en story une photo de son mari en train de faire un gros câlin à son petit dernier, Ciro.

Un tendre cliché où l'on peut se rendre compte que le garçon de 3 ans a déjà bien grandi et qu'il ressemble de plus en plus à son talentueux papa ! Habillé d'un survêtement aux couleurs du PSG, le petit garçon enlace son père qui est en train de lui faire un bisou. "Des câlins de papa", écrit Antonela sur la photo, en ajoutant un emoji coeur. Un beau moment à deux pour le coéquipier de Neymar et Verratti, qui va avoir besoin de retrouver sa confiance après des débuts compliqués avec le club de la capitale.

S'il n'a pas encore retrouvé le niveau qui a fait de lui le seul footballeur au monde à avoir sept Ballon d'or, Lionel Messi peut en tout cas compter sur l'amour de ses enfants et en particulier de son petit Ciro !