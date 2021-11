Lionel Messi à Paris : magnifique déclaration d'amour d'Antonela devant la tour Eiffel

Si sur le terrain tout n'est pas encore rose pour Lionel Messi, il semblerait qu'en dehors, les choses aillent pour le mieux. Le prodige argentin est arrivé à Paris en août dernier dans ce qui restera longtemps comme l'un des transferts les plus inattendus de l'histoire du football. Alors qu'il était chez lui du côté de Barcelone, véritable idole des fans et capitaine de l'équipe, le footballeur de 34 ans a été contraint de quitter son club de coeur. Une décision déchirante pour lui, mais une aubaine pour le Paris Saint-Germain qui peut désormais aligner une attaque de rêve avec Neymar, Mbappé et l'Argentin.

Pas encore au mieux sportivement, il faut laisser le temps à Lionel Messi de s'acclimater à son nouvel environnement et à ses coéquipiers. Pour cela, le père de trois garçons a fini par trouver une maison pour sa famille et il profite désormais pleinement des charmes de la ville lumière avec sa femme, Antonela Roccuzzo. Cette dernière vient d'ailleurs de partager la très belle soirée du couple dans la capitale sur son compte Instagram. Suivie par plus de 17 millions d'abonnés, la belle brune a mis en ligne une publication en début de semaine et le moins qu'on puisse dire c'est qu'il y a de l'amour dans l'air entre elle et son mari. "Je t'aime tellement mon amour", écrit-elle en commentaire, le tout accompagné d'un joli coeur rose.

Un doux baiser devant la tour Eiffel

Sur les photos postées, on peut voir Lionel Messi et sa femme prendre la pose sur le balcon d'un célèbre palace parisien, le Shangri-La. Les deux tourtereaux ne sont pas à plaindre puisqu'en d'être dans l'un des établissements les plus luxueux de la capitale, ils disposent également d'une vue irrésistible. Derrière eux se dresse la tour Eiffel, vêtue de ses habits de lumière et scintillante de mille feux. Les deux amoureux ne résistent pas à un langoureux baiser devant la "Dame de fer".