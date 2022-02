Lionel Messi installé à Neuilly : à quoi ressemble sa villa de 300 m2 ?

C'est exactement pour ce genre de match que le Paris Saint-Germain a recruté Lionel Messi. Toujours considéré comme l'un des meilleurs joueurs de la planète, l'Argentin a quitté son club de toujours, le FC Barcelone, pour rejoindre l'armada parisienne en août dernier. Un transfert retentissant, mais qui n'a, pour le moment, pas vraiment été concluant...

Souvent blessé et peu efficace sur le terrain, le footballeur de 34 ans peine à retrouver son niveau d'avant. Déboussolé par son arrivée en France, dans un pays étranger avec une culture qu'il connaît peu, le champion va bien avoir besoin des siens pour s'acclimater. À commencer par sa femme, Antonela Roccuzzo et ses trois enfants, Mateo, Thiago et Ciro.

Installé depuis peu dans une villa de luxe à Neuilly, dans les Hauts-de-Seine, Lionel Messi profite d'un cadre très privilégié entouré des siens, lui qui est d'un naturel très casanier. Après ses premières semaines passées au Royal Monceau, un palace parisien, la famille a donc opté pour une location dans la banlieue ouest de la capitale. Proche de Paris, la maison coûte environ 20 000 € par mois de loyer et se compose de deux étages, quatre chambres et un petit jardin pour une surface totale de 300 m2, comme nous l'apprend RMC Sport. On est bien loin de la démesure affichée par certaines stars du football...

Messi passe beaucoup de temps chez lui

D'ailleurs, celui que l'on surnomme la pulga (la puce en espagnol) n'hésite pas à montrer quelques images de son nouveau cocon parisien sur les réseaux sociaux. Suivi par plus de 306 millions d'abonnés, Leo Messi semble avoir une préférence pour son nouveau salon, où il se détend en compagnie des siens. Disposant d'un très grand canapé, il en a profité pour faire une photo qui a fait beaucoup réagir lorsqu'il a remporté son septième Ballon d'Or.