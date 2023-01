Lionel Messi : Grosse boulette sur la photo la plus likée du monde, il n'était même pas au courant !

C'est la belle histoire de cette Coupe du monde au Qatar. Véritable légende du football, Lionel Messi y jouait sa dernière chance de remporter le seul trophée qui manque à sa carrière. À l'instar de Cristiano Ronaldo, qui n'a malheureusement pas eu la même chance, l'Argentin disputait le tournoi le plus important de sa carrière et il a finalement réussi son pari en emmenant son équipe en finale. Face à l'équipe de France, il a réussi à triompher et rentrer encore un peu plus dans l'histoire de son sport. Après la rencontre, il a publié une photo de lui avec le trophée de la Coupe du monde et en seulement quelques heures, la publication est devenue la plus likée de l'histoire du réseau social !

Un nouveau record pour le mari d'Antonela Roccuzzo, qui n'en finit plus de les faire tomber les uns après les autres. Avec 74 millions de likes, il semble désormais compliqué de rattraper l'Argentin dans ce petit classement, mais si la photo principale est magnifique, avec Lionel Messi en train de soulever le trophée, le média argentin Clarin a fait une petite révélation qui a fait beaucoup de bruit. En effet, le trophée que tient le coéquipier de Kylian Mbappé entre les mains n'est pas le vrai, mais une réplique réalisée par un couple de quadragénaires, Paula Zuzulich et Manuel Zaro. Ces derniers ont réussi à faire passer leur oeuvre parmi les joueurs et leurs proches sur la pelouse et qui ont eu la surprise de voir leur création sur la publication la plus likée d'Instagram.