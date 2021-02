Lionel Richie amoureux de Lisa Parigi, 40 ans de moins que lui : leur différence d'âge choque toujours

Ensemble depuis désormais plus de six années, Lisa Parigi et Lionel Richie semblent être complètement épris l'un de l'autre. Tapis rouges, photos sur Instagram... le couple de personnalités s'affiche sans honte. L'occasion de revenir sur leur relation, souvent critiquée pour leur grande différence d'âge. Allant fêter son 32e anniversaire cette année, le mannequin a presque 40 ans de différence d'âge avec Lionel Richie, âgé de 71 ans.

Comme d'autres couples célèbres à la grande différence d'âge qui durent, Lionel Richie et Lisa Parigi sont parfois victimes des pires attaques. Lorsque le chanteur a publié une photo avec sa compagne pour la St-Valentin, on pouvait lire en commentaires de nombreuses horreurs : "Est-ce que c'est sa fille ?", "Pour ce que ça vaut, il ne fait pas ses 71 ans", "Il est assez vieux pour être son grand père".

Pourtant, eux assument leur union. Lors d'une interview au Mirror datée de 2016, Lionel Richie en disait plus sur l'avenir de son couple. "Lisa et moi sommes sur la même longueur d'onde sur le sujet des enfants. Je ne me vois vraiment pas avoir d'autres enfants. J'en ai assez. J'ai passé un cap", avait-il confié, expliquant ne pas non plus vouloir se marier. "C'est mauvais pour les hommes", disait-il. "Lionel a été marié deux fois et c'était définitivement dur pour lui. Je n'ai pas besoin d'une bague pour valider ma relation avec lui. Ce que nous avons est assez. Lionel ne me doit rien", assurait au passage Lisa Parigi.