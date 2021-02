Diaporama Lionel Richie amoureux de Lisa Parigi, 40 ans de moins que lui : leur différence d'âge choque toujours

Lisa Parigi et son compagnon Lionel Richie à la soirée Rolla's x S. Richie Collection au Harriet's Rooftop dans le quartier de West Hollywood à Los Angeles.

Exclusif - Lionel Richie et sa compagne Lisa Parigi font du shopping pour des équipements sportifs dans le quartier de West Hollywood à Los Angeles, le 20 février 2020

Lionel Richie et sa compagne Lisa Parigi sont allés dîner au restaurant "Giorgio Baldi" à Santa Monica. Le 17 avril 2019

Lionel Richie et sa compagne Lisa Parigi - Lionel Richie laisse ses empreinte sur le ciment lors d'une cérémonie au théâtre chinois à Hollywood, le 7 mars 2018

Exclusif - Lionel Richie et sa compagne Lisa Parigi quitte le restaurant Le Spago à Beverly Hills le 17 décembre 2018

7 / 12

Exclusif - Lionel Richie et sa compagne Lisa Parigi - Le chanteur américain Lionel Richie reçoit le prix Capri de la personnalité de l'année 2019 à l'hôtel de Russie à Rome, le 15 décembre 2019. Lionel qui a rencontré le pape François après avoir joué au concert de Noël du Vatican, était avec sa compagne L.Parigi et son manager B.Erskovitz, le réalisateur R.Cenci, le flûtiste A.Griminelli avec sa femme Rossana (ex Miss Colombie).