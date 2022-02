Lionel Tim (Link Up) au bord des larmes au sujet de M. Pokora : " Je n'attends rien de lui"

En 2003, Lionel Tim, M. Pokora et Otis remportaient la troisième saison de Popstars sur M6. Ensemble, ils ont formé le groupe Link Up, lequel a rapidement su trouver son public. Pourtant, après la sortie de leur premier album seulement, ils se sont séparés. Chacun s'est alors lancé dans une carrière solo, ce qui fut une grande réussite pour Matt Pokora qui est encore aujourd'hui une personnalité populaire. Malheureusement, Lionel Tim n'a pas rencontré le même succès. Il a ainsi changé de vie et est devenu chauffeur de salle. L'ex-chanteur a par exemple déjà travaillé pour des émissions très regardées comme La France a un incroyable talent, La Nouvelle édition ou encore Touche pas à mon poste. Un dernier programme où il a été amené à croiser Matt Pokora et surtout à l'applaudir. Des moments pas forcément évidents à vivre pour Lionel Tim.

Dans TPMP People samedi 12 février 2022, il a d'ailleurs eu beaucoup de mal à retenir ses larmes en évoquant le chanteur toujours dans la lumière. "T'es heureux pour ton ami. Mais c'est complexe parce que ça te renvoie à... C'est indépendant de ta volonté. Tu te bats pour rester humble, et te dire : 'Non, c'est cool, c'est normal. La vie est dure et il faut rester fort !' T'es content pour lui et tu te dis : 'Est-ce que cette poussière d'étoiles qui lui a permis d'aller là où il est, il ne pourrait pas y en avoir un petit peu pour toi ?'", a-t-il peiné à articuler sur le plateau de Matthieu Delormeau.

Il n'a pas le temps de m'appeler

Lionel Tim s'est ensuite confié sur sa relation avec le mari de Christina Milian, laquelle a bien changé depuis l'époque Popstars. "On a fait une aventure ensemble, ce n'était pas mon meilleur ami, c'était comme mon petit frère dans l'émission. Aujourd'hui, il a une vie de famille à gérer, c'est quelqu'un qui a plein de choses à faire. Il n'a pas le temps de m'appeler, il est très occupé. Quand on se croise, on se dit bonjour mais je n'attends rien de lui", a-t-il assuré.

Lionel Tim se dit par ailleurs "heureux de faire le métier" qu'il fait et ne pas regretter sa participation dans l'émission musicale. Il reconnaît malgré tout que l'après-Popstars lui a fait traverser des périodes noires. Lionel Tim a même voulu mettre fin à ses jours. "Aujourd'hui, je souffre encore, je fais encore une psychanalyse, je vais voir une psy, ça me coûte de l'oseille, je me bats pour des projets...", a-t-il avoué. Il a décidé de raconter son histoire à travers une pièce de théâtre intitulée À mon étoile. "Je parle de tout ce que j'ai vécu et je me suis battu pour avoir ce bébé-là, ça c'est mon bébé. J'ai emprunté pour produire cette pièce-là, je joue à la Divine Comédie pendant 45 dates, j'invite tous ceux que je peux inviter pour montrer qu'il n'y a pas de fatalité. Si tu veux y arriver, tu y arrives. Et, même si à côté je fais applaudir le public pour Matt Pokora, je suis heureux de le faire parce que ça lui donne de l'énergie et c'est pareil pour tous les invités qui viennent sur le plateau", a-t-il conclu sous des applaudissements qui lui étaient cette fois-ci destinés.