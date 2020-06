Lisa Kudrow ne regarde pas "Friends" : sa touchante explication

Voilà de quoi faire patienter les fans de Friends ! Le 22 juin 2020, Variety a dévoilé une nouvelle vidéo de sa série Actors on Actors #AtHome. Un clip qui met en scène Lisa Kudrow et Jennifer Aniston discutant lors d'un appel vidéo enregistré en plein confinement. L'occasion pour les deux actrices et amies de se rappeler de bons souvenirs de tournage, mais également d'évoquer la grande réunion du casting promise par la chaîne HBO Max.

Alors que Jennifer Aniston dit adorer "tomber sur un épisode de Friends" et regarder des bêtisiers de la série, Lisa Kudrow avoue ne pas la regarder. Elle avance alors une raison touchante : "Je ne la regarde toujours pas dans l'espoir qu'un jour on se réunisse pour la regarder ensemble." Un souhait qui devrait bientôt se concrétiser puisque les deux actrices vont bientôt retrouver leurs copains Courteney Cox, Matthew Perry, Matt LeBlanc et David Schwimmer pour tourner une émission spéciale. Seize ans après la fin de Friends et la diffusion du 234e épisode, la chaîne HBO Max a annoncé en février dernier qu'elle préparait un programme hommage avec l'ensemble du casting de la série culte.