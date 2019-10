Lisa Rinna se prend pour la bomba Jennifer Lopez pour Halloween

Halloween aura lieu jeudi 31 octobre 2019, mais les stars n'ont pas souhaité attendre ! Elles ont lancé les festivités dès ce week-end, en organisant et en assistant à plusieurs soirées déguisées. Lisa Rinna a profité d'un de ces événements pour se glisser dans la peau de Jennifer Lopez.

Comme la chanteuse Halsey ou l'actrice Nina Dobrev, Lisa Rinna s'est inspirée d'une autre célébrité pour son costume d'Halloween. Vendredi 25 octobre, l'ex-héroïne de la série Melrose Place s'est rendue à la soirée déguisée de la marque de tequila Casamigos, créée par George Clooney et le mari de Cindy Crawford, Rande Gerber.

Lisa Rinna s'est mesurée au top model et son look disco, vêtue d'une robe tropical fendue et au décolleté plongeant. L'actrice de 56 ans a ainsi rendu hommage à Jennifer Lopez, entrée dans l'histoire il y a près de 20 ans grâce à une tenue identique.