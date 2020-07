Little Boo (Fort Boyard) star d'une autre émission : une vidéo impressionnante

Son art sportif, Casey le pratique également lors de certaines soirées consacrées aux arts martiaux. Pour les personnes qui souhaiteraient suivre de près son parcours, le jeune homme a créé une chaîne YouTube sur laquelle il poste des vidéos de ses performances. On peut également découvrir des images de lui avec sa soeur, Tess, avec laquelle il semble très complice.

En 2018, Télé 7 Jours consacrait un article à Casey. Il expliquait que son rêve était d'être le "Jackie Chan blanc". Après sa participation à Incroyable Talent, ses camarades le regardaient un peu différemment. Mais il a gardé la tête sur les épaules et a continué à travailler très dur pour être le meilleur en classe et sur un tatami. Pour être en forme, il expliquait qu'il s'imposait un régime strict à base de poisson, de viande maigre ou de noix. On vous rassure, il lui arrive tout de même de faire quelques écarts.

Rappelons que, dans Fort Boyard, Little Boo est l'un des protégés de Rouge (incarnée par Delphine Wespiser). Dans la Cage, il affronte des candidats. En 2018, il a remporté quatre duels sur six et, en 2019, il a gagné ses cinq batailles. Claude Dartois, Moussa Niang et les autres candidats de la nouvelle saison devront donc se méfier de lui.