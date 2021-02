Loana accuse son père de l'avoir frappée mais ne sait pas "s'il s'est passé plus"

Loana (43 ans) a depuis des années des problèmes liés à l'alcool et aux substances illicites. Si l'univers de la télé-réalité n'a pas aidé la starlette à aller mieux, elle n'a malheureusement pas entamé sa vie avec les meilleurs cartes en main. Dans l'ouvrage Sexisme Story, Loana Petrucciani de Paul Sanfourche, la gagnante de la première saison de Loft Story (2001) revient sur son enfance dans le Sud de la France pour le moins chaotique. Des années qui auraient été marquées par la violence de son père.

En effet, lorsque sa mère Violette les quitte, elle qui était la seule à s'occuper de sa famille avec son travail de caissière, Loana devient le souffre-douleur de son père. "Quand ma mère n'était pas là, mon père me tapait la tête contre les carreaux de la cuisine pour que je fasse la vaisselle. C'était très violent. [...] C'est pas des choses dont on a envie de se rappeler en fait. J'ai quelques flashs mais quand je me dis que ça a duré des mois ! Je pense que quand j'arrivais à la maison, je me mettais sur un mode : 'Il me fait ce qu'il veut et puis après j'oublie'", a-t-elle déclaré comme le rapportent nos confrères de Télé-Loisirs qui se sont procurés le livre.

Sa fille qui est au collège, sa femme qui s'est barrée...

Loana craint même d'avoir subi plus que des coups à cette époque où elle était âgée de 11 ans mais déclare qu'il est est impossible de "savoir s'il s'est passé plus". "Parce qu'après j'ai eu beaucoup de problèmes de relations avec les hommes. Je déteste certaines choses... Je me dis peut-être qu'il faudrait que je creuse ça, plus tard, pour savoir ce qu'il s'est passé réellement", poursuit-elle.

Un environnement invivable avec une mère absente et un père alcoolique dans lequel Loana n'a pourtant eu d'autres choix que de grandir. Avec le recul, et face aux problèmes qu'elle a elle-même rencontré par la suite, l'ex-vedette de télé-réalité parvient malgré tout à analyser le comportement de son père. "Il était seul, il tournait en rond comme il avait perdu son boulot. Sa fille qui est au collège, sa femme qui s'est barrée... Pour avoir été alcoolique, je sais que si on est seul et que la bouteille est là, on boit. Donc je pense qu'à chaque fois que je rentrais, il était déjà un peu... C'est pas que je lui donne des excuses, mais bon, au bout d'un moment, il pétait un câble", explique-t-elle. À l'âge de 21 ans, Loana finit tout de même par couper les ponts avec lui, en 1998, soit l'année de la naissance de sa fille Mindy dont elle décide de se séparer. Leur dernier échange est à la maternité. "Il m'a fait un bisou sur le front et il m'a dit : 'T'as fait la plus grosse bêtise de ta vie. Tu comprendras plus tard'", a-t-elle expliqué.