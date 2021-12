Loana en Espagne : "Vraie galère" et nouveau décolleté XXL pour l'ex-lofteuse

Escapade hors de la France le week-end dernier pour Loana et son ami Eryl Prayer. Le duo s'est rendu en Espagne. Une virée dont le sosie d'Elvis Presley a dévoilé les coulisses sur son compte Facebook. L'occasion de découvrir qu'ils ont connu une "vraie galère".

L'année 2020-2021 n'a pas été idyllique pour la gagnante de Loft Story 1 (2001). Entre sa nouvelle descente aux enfers, à la suite des accusations de violence à l'encontre de son ex-compagnon Fred Cauvin, ou son hospitalisation à cause de la Covid-19, Loana a dû se battre pour sortir la tête de l'eau. Et elle a fini par y arriver, notamment grâce à l'aide de son grand ami Eryl Prayer qui est toujours présent dans les meilleurs comme les pires moments.

Avec lui, elle s'adonne de nouveau à l'une de ses passions : le chant. Elle a en effet fait son retour sur scène avec un spectacle qui reprend notamment ses tubes sortis au début des années 2000, dont Comme je t'aime, ainsi que les prestations d'Eryl Prayer sur les chansons de son idole Elvis Presley. Et le 5 décembre, c'est en Espagne que les acolytes se sont produits. Mais, à cause du coronavirus, Loana et son meilleur ami devaient remplir des formalités avant de se rendre sur le territoire. Une contrainte pour le binôme. "Loana et moi on est bien arrivés en Espagne. Pour monter dans l'avion à Marseille, une vraie galère pour remplir le formulaire en rapport avec le coronavirus", a écrit Eryl sur son compte Facebook.

Malgré tout, Loana et lui sont bel et bien arrivés en Espagne comme on peut le voir sur le réseau social. Le sosie d'Elvis a notamment partagé une photo sur laquelle il pose avec la blonde de 44 ans. Et, une fois de plus, cette dernière a misé sur une tenue très décolletée. La maman de Mindy portait une combinaison noire, avec des lacets au niveau du décolleté. C'est tout sourire qu'elle a pris la pose.