Loana internée et "pas sortie d'affaire" : une amie donne des nouvelles alarmantes...

Loana va mal. Après être apparue seins nus et "complètement déboussolée", a priori sous l'emprise de drogues et autres produits illicites, dans les rues de Paris le 6 octobre dernier, l'ancienne star de télé-réalité a été admise à l'hôpital Bichât, situé dans le 18e arrondissement de la capitale, avant de finalement être internée dans une clinique psychiatrique. Un épisode qui survient peu après que Loana ait partagé des photos de son corps tuméfié, accusant son ex-compagnon Fred Cauvin de violences. Jeudi 8 octobre, une amie proche de la grande blonde de 43 ans donne des nouvelles.

C'est sur le plateau de Touche pas à mon poste (C8) que Sylvie Ortega, qui n'est autre que l'ex-belle-fille de Sheila, a pris la parole. "Aujourd'hui, je l'ai eue au téléphone. Elle a un petit peu retrouvé ses esprits, parce que pour tout vous dire, elle était plutôt très très mal. J'ai eu vraiment très très peur, on a tous eu très très peur", lance celle qui a fait face à la mort brutale de sa moitié Ludovic Chancel en juillet 2017. Sylvie Ortega poursuit, expliquant avoir peur pour Loana : "Je l'ai vue très très mal, au plus bas. Et honnêtement, j'avais peur que son coeur s'arrête (...). J'ai peur pour elle, elle n'est pas sortie d'affaire. Elle est encore sous l'effet des médicaments." Pire encore, Loana a envoyé un message très inquiétant à son amie. "Je veux crever", a-t-elle écrit...

Loana malade "mais pas dingue"

Et de faire une mise au point : "Il faut se dire que quelqu'un qui est malade n'est pas dingue, elle sait très bien ce qu'elle dit." Pour Sylvie Ortega, ce mal-être est bien plus profond qu'il n'y paraît... "C'est quelqu'un qui a une histoire à la base compliquée. Sa maman l'a abandonnée petite, elle a été battue et violée par son père", rappelle-t-elle. Pour elle, Loana "était déjà fragile" avant même d'intégrer Loft Story.

Rappelons que l'ancienne star de télé-réalité est arrivée "en fauteuil roulant à moitié consciente" à la clinique, comme l'a révélé une source anonyme à Starmag. Son état est jugé "grave selon les médecins". Plus encore, l'ancienne amoureuse de Jean-Edouard Lipa a été placée "à l'isolement sur un lit à contentions" par crainte qu'elle ne se fasse du mal...