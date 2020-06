Loana nostalgique : elle dévoile une couverture brûlante de ses débuts

Ce samedi 27 juin 2020, un vent de nostalgie a soufflé sur Instagram, démarré par l'azalée soufflée par Loana. L'ancienne vedette de télé-réalité et influenceuse a dévoilé plusieurs photos tirées d'un shooting photo pour le magazine masculin FHM. Des clichés capturés au lendemain de sa victoire de la première saison de Loft Story, diffusée le 26 avril 2001. "Couverture de FHM avec le talentueux et surtout très honnête et intègre Mr Laurent Darmon", écrit Loana en légende, évoquant sa collaboration avec le photographe.

L'occasion d'adresser un beau message à ses fans les plus fidèles. "Je ne vous oublie pas, jamais, vous êtes au creux de moi. Je vous aime et j'essaie de toute mes forces avec mes projets, mes comportements, mon avenir que vous soyez fiers de la jeune femme pour qui vous avez tous votez et élever aussi haut (qu'elle s'est perdu dans les étoiles tellement c'est magique pour une fille lambda) Merci encore", a-t-elle remercié, malgré l'absence de projets en cours pour elle. "Et puis tant pis s'il n'y pas de projet en cours, je vous ferai partager la vie d'une blonde pas si ordinaire", poursuit Loana.

Loana, qui avait pour habitude d'être très active et de tout partager de sa vie sur les réseaux sociaux, donne de ses nouvelles au compte-gouttes depuis l'été dernier.

Il faut dire que l'ancienne candidate de 42 ans a connu une année parfois difficile. Au début du mois de février, son ex Frédéric Cauvin aurait fait irruption chez elle et l'aurait violentée, d'après les affirmations de Closer. Des drogues auraient également été retrouvées à son domicile par les forces de l'ordre...