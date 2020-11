Loana "paumée" ? Un nouveau message inquiète encore ses fans

Malheureusement, ce n'est pas la première fois que Loana fait des apparitions mystérieuses sur la Toile. Au moment d'Halloween le 31 octobre dernier, le visage grimé, elle souhaitait répondre aux nombreuses rumeurs circulant à son sujet. "Je vais très bien contrairement à ce que j'ai pu lire ces derniers temps, non je ne suis pas malade, non je ne me drogue pas... J'avais juste besoin de m'isoler pour mieux me retrouver", confiait-elle. Mais deux semaines plus tard, une vidéo semblait prouver le contraire. Une vidéo dans laquelle elle avait énormément de mal à parler et à articuler au point de tirer la langue...