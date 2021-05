Loana, plusieurs kilos en moins après son hospitalisation : "J'ai perdu pas mal de poids"

Loana Petrucciani est de retour ! Après avoir été hospitalisée à cause de la Covid-19, la gagnante de la saison 1 de Loft Story (2001) est enfin de retour chez elle. Et elle a donné de ses nouvelles à l'occasion d'une interview pour Le Matin.

Le 8 avril 2021, Benjamin Castaldi a retrouvé d'anciens participants de Loft Story afin de fêter comme il se doit les vingt ans du programme. Si Jean-Edouard, le couple formé par Julie et Christophe ou encore Steevy ont répondu présents, Loana était quant à elle aux abonnés absents. Une absence qui a beaucoup intrigué ses fans qui espéraient la voir sur le plateau afin de revenir sur l'aventure qui a changé sa vie. Le 3 mai, la blonde de 43 ans a donc pris la parole afin de s'expliquer.

"Coucou mes loulous ! Je viens vous dire que tout va bien, même très bien. Je veux aussi juste faire un petit point avec vous. Voilà, je n'ai pas été sur le plateau des 20 ans de Loft Story tout simplement parce que j'avais la Covid et j'étais à l'hôpital où j'ai eu cinq jours de coma, un arrêt cardiaque et une infection pulmonaire. Donc le plus beau jour de ma vie, j'étais dans le coma", a-t-elle déclaré en vidéo, sur Instagram. Et elle a donné davantage de détails lors de son entretien avec Le Matin. Les lecteurs ont donc appris que Loana a été hospitalisée durant deux semaines. Un séjour qui l'a transformée physiquement : "C'était un très mauvais moment. J'ai fait un arrêt cardiaque, cinq jours de coma et j'ai eu une infection pulmonaire. J'ai perdu pas mal de poids aussi. Je suis passée de 74 à 69 kilos."

Loana pas totalement remise de la Covid-19

Aujourd'hui, Loana se remet doucement de ce virus qui aurait pu lui faire perdre la vie. "J'ai récupéré le goût quinze jours plus tard et l'odorat. Je respire bien, mais je suis rapidement fatiguée. J'étais dans le coma lors de l'enregistrement de l'émission des 20 ans de Loft Story. Je n'y crois pas que j'ai raté le jour le plus important de ma vie, car j'avais la Covid", a-t-elle conclu le sujet.

Maintenant qu'elle est de retour chez elle, Loana est de nouveau active sur Instagram. Et on peut dire que sa dernière photo n'est pas passée inaperçue. Elle y a dévoilé sa poitrine, de quoi choquer ses abonnés qui s'inquiètent une fois de plus pour elle. Ces derniers mois n'ont en effet pas été simples pour la maman de Mindy. Après avoir été violentée par son ex Fred Cauvin selon ses dires, elle a fait des séjours en clinique psychiatrique. Tous craignent donc qu'elle ne vive une énième descente aux enfers.