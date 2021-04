Julie et Christophe (Loft Story) - Leur technique pour faire l'amour en secret : Benjamin Castaldi balance

En 2001, Loft Story débarquait sur nos écrans sur M6. Loana et Christophe ont remporté cette première saison et les 220 000 euros de gains. Mais pour le Lofteur, la vraie victoire fut de trouver l'amour en la personne de Julie. À l'époque, les deux candidats étaient âgés de 24 ans et entre eux, tout est allé très vite. En effet, quelques jours seulement après leur entrée dans le jeu, Julie a déclaré sa flamme à Christophe. En revanche, la jeune femme avait mis un point d'honneur à ne pas aller plus loin avec lui.

C'est ce qu'elle a elle-même révélé dans Un dîner presque parfait spéciale Loft Story avec Christophe, Steevy Boulay, Fabrice Béguin et Benjamin Castaldi. Pour animer la soirée, Julie a décidé de faire deviner à ses invités quel candidat avait déclaré quelle phrase culte. "On ne fera pas l'amour ici ! C'est clair et net", a-t-elle lu. Ni une, ni deux, Steevy Boulay s'est souvenu que c'est Julie qui avait tenu de tels propos. "Alors que lui, il voulait te prendre dans tous les coins !", a-t-il ajouté en parlant de Christophe. Finalement, tous ont fait comprendre que le couple avait bel et bien connu des rapprochements physiques.

Benjamin Castaldi a même livré leur technique pour éviter de se faire filmer - contrairement à Loana et Jean-Edouard dans la piscine. "Je vous dis comment ils faisaient. Il y avait une grande table dans la salle à manger. Ils mettaient le drap ou la nappe comme ça, ça faisait une tente. Ils allaient dessous avec un matelas et là ça cartouchait sévère", a lâché l'animateur. "Non, mais j'ai pas demandé de développer !", a alors rétorqué Julie, visiblement gênée.

Depuis leur coup de foudre dans Loft Story et leurs premiers ébats, Julie et Christophe ne se sont en tout cas plus quittés et se sont installés dans le Sud-Ouest, en Tarn-et-Garonne. Ensemble, ils ont fondé une belle famille avec leurs deux fils, Matis (18 ans le 3 juin prochain) et Solen (10 ans).