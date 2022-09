Loana rétablit sa douloureuse vérité sur ce changement physique qui fait beaucoup parler

Loana est décidément encore pleine de surprises. Mercredi 21 septembre, elle s'est saisie de son compte Instagram pour partager une nouvelle photo d'elle sur laquelle un détail physique a eu de quoi interpeller. La blonde de 45 ans est apparue les yeux de couleurs différentes et a assuré avoir des yeux vairons. Une particularité rare méconnue de sa communauté, laquelle pensait plutôt qu'elle avait perdu l'une de ses lentilles. Les internautes pensent que Loana ment. "Tu as toujours eu les yeux marrons de base et tu as toujours porté des lentilles bleues... pourquoi toujours mentir...", "Ça se voit à mort que c'est une lentille... l'oeil est pixélisé !", "Il faut arrêter à un moment donné de s'inventer une vie !", lui ont adressé certaines personnes peu convaincues.

A travers son post, Loana a donc cherché à s'expliquer. "Non, je n'ai pas perdu une lentille, non à tout ce que j'ai pu lire... Je vais très bien, j'ai juste les yeux vairons après un choc personnel... Après une semaine de sommeil, après plusieurs crises de spasmophilie, (ce sont des crises d'angoisses très très fortes du à une maladie et à rien d'autres) j'ai repris mes esprits avec ces yeux de couleurs différentes. Rien ne l'explique mais c'est comme ça et j'adore finalement...", a-t-elle écrit.