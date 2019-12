Loft Story : La révélation peu ragoûtante de Benjamin Castaldi sur Félicien

Mercredi 4 décembre 2019, mieux valait ne pas être en train de dîner aux alentours de 21 heures si l'on regardait Touche pas à mon poste. Cyril Hanouna a dévoilé une séquence de l'émission de télé-réalité Geordie Shore, au cours de laquelle une candidate déféquait devant tout le monde, dans le salon. Des images qui ont rappelé quelques souvenirs à Benjamin Castaldi.

Après le succès de la première saison en 2001, M6 a donné le coup d'envoi de la saison 2 de Loft Story, en 2002. Le public a ainsi fait la connaissance de Félicien Taris. Sa joie et sa bonne humeur ont marqué le public de l'émission. Mais c'est un autre événement que Benjamin Castaldi, qui présentait le programme, a gardé en mémoire.

Après un peu plus d'un mois de tournage, l'interprète de Cum Cum Mania a souhaité partir. La production n'ayant pas accepté sa requête, il a pris une décision... radicale. "Un jour, Félicien a pété un plomb, il voulait absolument sortir et comme on ne le laissait pas sortir, il a déféqué devant la porte. On n'a pas montré les images", a expliqué Benjamin Castaldi.

Ce n'est pas la première fois que le mari d'Aurore Aleman évoque le sujet : il en avait fait la révélation dans son livre Pour l'instant tout va bien, sorti en novembre 2015. Des aveux dont, en toute logique, le principal intéressé se serait bien passé. Invité sur le plateau du Grand Show de Non Stop People en juin 2016, Félicien avait confié : "Je n'ai pas du tout aimé ce que Benjamin Castaldi a dit. Il passe à côté de moi, il ne me dit même pas 'bonjour' et il dit des choses qu'en réalité il n'a pas le droit de dire. (...) Ça ne sert à rien de raconter ça quinze ans après. Tout le monde a oublié et moi je suis passé à autre chose. C'est un manque de respect de sa part. C'est quelqu'un d'idiot. J'ai dit que j'en avais marre, ils n'ont pas voulu me laisser partir. Oui, voilà je leur chie à la gueule !"