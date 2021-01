Loïc (Koh-Lanta) : Entièrement nu dans la neige, un tronc gênant...

Enlève le morceau de bois...

Conquis par la prestation du jeune homme, de nombreux internautes l'ont félicité pour ces photographies, certains demandant même un dernier cliché... sans le tronc d'arbre. "Un strip-tease original dans le froid et avec toi ça se sent dans la bonne humeur", "Et il manque une photo ou t'enlève le morceau de bois", "J'avais froid au début mais j'ai swipé ça m'a réchauffée", "Loïc explique moi ton secret ??? Car moi l'hiver je passe ma vie sous un plaid" peut-on lire en commentaires.

Lucie Caussanel, Miss Languedoc-Roussillon 2019, a laissé des émojis en forme de diable sous ces photographies, sous-entendant qu'il s'agirait peut-être d'un défi diabolique entre eux. Il y a quelques jours d'ailleurs, la jeune femme avait également partagé un cliché sur Instagram où elle apparaissait, elle-aussi, presque nue dans la neige...