Loïc (Koh-Lanta), sa chérie Lucie harcelée dans la rue : il pousse un coup de gueule et s'en prend aux "cons"

C'est une mésaventure qui arrive malheureusement beaucoup trop souvent : le harcèlement de rue. La petite-amie de Loïc, Lucie Caussanel, en a été la victime comme il l'a révélé ce vendredi 26 février 2021. Via sa story Instagram, l'ex finaliste de Koh-Lanta, Les 4 Terres (2020) a partagé une capture d'écran de sa dernière conversation avec la jolie brune. Celle qui a été candidate à l'élection de Miss France en 2019 y raconte la frayeur qu'elle a ressenti lorsqu'un groupe d'hommes est venu à sa rencontre, alors qu'elle prenait les transports en commun.

"Ils marchaient derrière moi au début. Je n'ai pas capté et c'est là où j'ai vu que le métro ne marchait pas. Et là je vois qu'ils me suivent beaucoup beaucoup, jusqu'en dehors de la gare. Je range mon téléphone et tout et l'un d'entre eux se met à ma hauteur et me dis 'Eh toi tu vas où ? Tu veux venir ?'. J'ai accéléré et au final les flics les ont calmés. Dieu merci. J'ai toujours de la chance dans mon malheur", a-t-elle confié à son amoureux.

Un récit qui a fait entrer Loïc dans une colère noire. "C'est normal ça ? Lucie qui m'envoie ça. Juste pour savoir, dans quel monde vous vivez les débiles dans votre genre ? Sérieux, ne plus pouvoir se sentir en sécurité en marchant à cause de cons pareil (désolé mais c'est un sujet qui m'énerve). Et le pire, c'est que ça doit se produire tous les jours...", s'est-il insurgé en commentaire. De son côté, Lucie Caussanel a partagé le même extrait de leurs échanges par message afin d'alerter sur le sujet. "Faites attention à vous... partout où vous êtes. Ça m'arrive tous les jours, et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là".

Rappelons que Loïc et Lucie ont officialisé leur relation le jour de la Saint-Valentin, le 14 février dernier, après avoir passé des semaines à jouer avec les nerfs de leurs abonnés.