Lola Dewaere : "Je l'ai quitté sur-le-champ !", ce jour où son ex est allé vraiment trop loin

Lola Dewaere, qui certes bénéfice en partie de la notoriété de son célèbre père Patrick Dewaere, est également connue en tant qu'actrice. Elle sera d'ailleurs ce soir à l'écran sur France 2 dans le film Une confession. Pour rappel, elle avait marqué les esprits en 2012, dans Mince alors !. Un long-métrage grâce auquel elle avait été nommée pour le César du meilleur espoir féminin, et dans lequel elle incarnait une jolie jeune femme ronde dont le mari ne supportait plus vraiment ses formes trop généreuses, décidant alors de lui offrir une cure d'amaigrissement.

Une situation que la comédienne de 43 ans avait plus ou moins vécu il y a quelques années en dehors des caméras, avec un homme qui avait critiqué ses formes. Elle n'avait alors pas perdu une seule seconde pour mettre fin à cette histoire. "Et dire que mon amoureux m'a dit récemment : 'Prends un coach. Avec 10 kg de moins, tu me plairais vraiment' ! Je l'ai quitté sur-le-champ !", racontait-elle en 2016 lors d'un déjeuner à la Closerie des Lilas organisé par Paul Wermus (pour sa rubrique dans VSD).

J'ai dû rester trois mois à l'hôpital

N'ayant donné aucun détail sur l'identité de cet homme, il est donc impossible de savoir s'il s'agissait de l'acteur Nicolas Ullmann, avec qui elle avait rompu l'année précédente, ou d'une autre personne. À noter que lorsqu'elle avait 18 ans, elle a perdu son premier amour dans un terrible accident de voiture, qui a également failli l'emporter. Un drame sur lequel elle était revenue pour L'Express : "J'étais follement amoureuse d'un mec. On sortait de boîte et il s'est encastré dans un pylône. Il est mort quelques jours après, tandis que moi, après deux arrêts cardiaques, j'ai dû rester trois mois à l'hôpital."

Depuis, elle a dû se remettre de cette douloureuse épreuve et aller de l'avant. Ce qu'elle était parvenue à faire, malgré la douleur, puisqu'elle s'était pacsée en décembre 2021au comédien Pierre-Édouard Bellanca, formé au prestigieux Cours Florent entre 2004 et 2008. Mais une phrase prononcée depuis par la star de la série à succès Astrid et Raphaëlle lors d'une interview laissait entendre qu'elle pourrait ne plus être en couple. Difficile pour autant de l'affirmer...