Lola Dewaere : Le terrible accident qui a tué l'homme dont elle était "follement amoureuse"

Désormais heureuse en couple avec Pierre-Edouard Bellanca - avec qui elle est pacsée depuis décembre dernier - Lola Dewaere a perdu son premier amour dans un terrible accident de voiture alors qu'elle n'avait que 18 ans. Interviewée par L'Express, la comédienne de 43 ans avait révélé les circonstances de ce drame qui a marqué sa vie de manière irrémédiable. "J'étais follement amoureuse d'un mec. On sortait de boîte et il s'est encastré dans un pylône. Il est mort quelques jours après, tandis que moi, après deux arrêts cardiaques, j'ai dû rester trois mois à l'hôpital", a-t-elle raconté.

Encore sous le choc à l'évocation de ces souvenirs douloureux, elle explique : "J'avais plusieurs vertèbres cassées, une fracture de la mâchoire, plus de dents du tout, plus de gencives non plus, et on ignorait si je pourrais remarcher un jour...". Après plusieurs semaines de convalescence, Lola Dewaere parvient finalement à tenir sur ses jambes et entame une longue rééducation. Malheureusement alors qu'elle pensait être sortie d'affaire, une autre mauvaise nouvelle vient bouleverser sa vie.

"Un mois après ma sortie de l'hôpital avec corset et rééducation à la clé, ma mère m'annonce que les huissiers vont nous mettre à la rue [...] Du coup, j'ai arrêté de fréquenter des voyous et je me suis mise à bosser. Tout le temps", a confié la fille de Patrick Dewaere et d'Élisabeth Malvina Chalier.

Tout a été réparé

Abimée physiquement par son accident, Lola Dewaere enchaine ensuite les petits boulots, histoire de se constituer une cagnotte afin de payer ses opérations de chirurgie esthétique. "Au bout de sept ans, grâce aux implants et greffes que j'étais enfin en mesure de me payer, tout a été réparé. Je pouvais à nouveau devenir comédienne", a-t-elle révélé en 2007.

Six ans plus tard, Lola Dewaere était nommée pour le César du meilleur espoir féminin pour le film Mince Alors !. Actrice reconnue, elle a également joué dans plusieurs films notables comme Tu es si jolie ce soir (2015), Les Derniers Parisiens (2016), Mince alors 2 ! (2021) et Patrick Dewaere, mon héros (2022).