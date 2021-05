Lola Dewaere, mal dans son corps : "Je ne suis pas une fille hypra bien dans ses baskets"

La fille de Patrick Dewaere est comme son père, très franche et quand elle n'aime pas quelque chose, elle n'y va pas par quatre chemins pour le dire. Lorsque la journaliste du magazine L'équipe lui demande si elle apprécie les efforts physiques, la réponse de Lola Dewaere est très cash : "Je suis anti-sport. Mais vraiment. Je n'aime pas l'effort physique, la contrainte. Et puis je n'aime pas transpirer, je trouve ça immonde !". Voilà qui a le mérite d'être clair !

C'est dur de vouloir améliorer quelque chose que l'on n'aime pas

En couple avec un acteur rencontré sur le tournage de sa série Astrid et Raphaëlle, la jeune femme de 41 ans s'est confiée sur son rapport au corps et sa difficulté à s'accepter. "Je suis une paresseuse du corps, je ne m'en occupe jamais. Je devrais, je sais, il y aura un retour de bâton, mais c'est dur de vouloir améliorer quelque chose que l'on n'aime pas. Je l'ai longtemps rejeté, donc je ne pouvais pas m'en occuper", confie-t-elle.

Celle qui n'avait pas 3 ans lors du suicide de son père explique ce rejet du corps par des problèmes d'acceptation survenus très jeune. "Vers l'âge de 11 ans, j'ai eu de sacrés problèmes de poids, alors il a souffert. (...) Mon corps est abîmé, je le vois", concède-t-elle aujourd'hui. Dans un univers artistique où le culte du corps fait partie intégrante de la vie des acteurs, l'attitude de Lola dénote et elle s'en rend bien compte. "Je sais que ne pas s'aimer et choisir ce métier est très paradoxal. Tout et son contraire, c'est mon caractère !", résume-t-elle.

Je ne suis pas une fille hypra bien dans ses baskets mais j'ai cette capacité à le mettre de côté quand je joue

Visiblement très amoureuse de son nouveau compagnon, la comédienne a réussi à dépasser ses complexes et le cinéma l'a beaucoup aidée pour cela. "Je ne suis pas une fille hypra bien dans ses baskets mais j'ai cette capacité à le mettre de côté quand je joue, explique-t-elle. Quand j'entends "action !", j'oublie tout."

Après une rupture difficile il y a quelques années, Lola Dewaere, si elle a encore quelques difficultés à s'assumer pleinement, semble en tout cas nager dans le bonheur avec son nouvel amoureux et c'est bien là le principal.