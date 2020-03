Lorie Pester : Couettes folles et petites dents, la star s'affiche sur Insta

À l'image, la comédienne et chanteuse de 37 ans apparaît donc enfant, tout sourire avec des couettes aériennes façon Fifi Brindacier. Un cliché amusant dont elle a révélé les secrets à ses fans : "J'étais en vacances au camping du lac de Serre-Ponçon (...). Ma tante avait trouvé la bonne idée de me faire des coiffures farfelues. Moi ça me faisait marrer, a commenté l'interprète de La Positive attitude. Comment ça tient ? Ma tante avait d'abord fait deux couettes très hautes, au-dessus de la tête. Elle a ensuite planté deux brindilles dans chaque élastique et a relevé les cheveux autour des brindilles, puis les a fait tenir avec d'autres élastiques tout en haut. Elle a rajouté des petits noeuds pour faire rigolo et a fini avec des petites tresses. Voilà, vous avez le secret, maintenant à vous d'essayer !"

Lorie Pester est loin d'être la seule à s'être prêtée au jeu de la photo d'enfance amusante. Dimanche déjà, la comédienne Leïla Bekhti n'avait pas hésité à partager des photos "dossiers" de son mari Tahar Rahim, mais également de ses amis célèbres tels que Géraldine Nakache, Gilles Lellouche ou encore Marina Foïs.

À l'image d'autres nombreux artistes, Lorie Pester a été contrainte d'interrompre sa tournée Des choses à se dire à cause du coronavirus. Les 27 et 28 mars, la star devait se produire à Brunoy et Longjumeau, avant de partir pour Lyon et Annecy. Comme sa société de production l'a annoncé le 13 mars dernier, ses fans vont devoir s'armer de patience avant que de nouvelles dates de concert soient reprogrammées.