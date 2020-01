Lorie Pester : Pourquoi elle n'exposera jamais son couple

Lorie Pester profite d'une carrière prolifique en tant qu'actrice. Après son succès dans Demain nous appartient (TF1), la comédienne de 37 ans s'apprête à prendre un autre tournant, elle qui est au casting de Maddy Etcheban, nouvelle fiction policière de France 3. C'est pour en faire la promotion qu'elle s'est confiée dans les pages de Gala, paru le jeudi 16 janvier 2020.

L'occasion pour Lorie Pester d'évoquer ce grand changement qui s'est opéré dans sa vie, lorsqu'elle a commencé à s'ouvrir sur sa vie privée, notamment sur son endométriose. "Je suis allée consulter un thérapeute, et j'ai eu recours à l'hypnose. Je ressentais que j'avais beaucoup de mal à parler de moi. Des sentiments que j'éprouvais. Dans ma vie amoureuse, je pouvais ne pas apprécier un comportement, ne pas le dire, et tout accumuler jusqu'à ce que je craque. À un moment, je me suis rendue compte que je ne pouvais pas fonctionner ainsi", confie l'artiste.

Lorie Pester en profite pour dire ce qu'elle recherche chez un homme : qu'il partage sa passion pour le sport, elle qui pratique le ski, le surf, le footing et de la natation à raison de trois fois par semaine. Elle ne pourrait donc pas partager la vie de quelqu'un ayant une hygiène de vie moins saine. "Non, c'est un mode de vie (...) Je ne fume pas, je bois très modérément et je mange bio. Pour n'importe quel homme ce serait follement ennuyeux, sauf pour quelqu'un qui partage mon hygiène de vie", explique-t-elle à Gala.

Même s'il est plus ouverte sur son intimité, Lorie Pester ne se voit pas exposer son couple publiquement. "J'ai l'habitude d'être "paparazzée", mais l'autre pas forcément. Et ça vole mon intimité. Pour quelqu'un qui n'est pas du milieu, c'est un cauchemar. Mais vous savez, je peux être violente si je débusque un photographe, je ne fais pas de la boxe pour rien", blague-t-elle.

