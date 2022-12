Lorie Pester séparée d'un acteur de Gossip Girl : il l'a oubliée dans les bras d'un sublime mannequin

Avant de vivre très discrètement sa romance avec Yann Dernaucourt et d'élever leur petite Nina loin des caméras, Lorie Pester a vécu quelques histoires d'amour très médiatisées. Le plus célèbre de ses anciens compagnons, c'est sans doute Billy Crawford, d'autant plus que le beau Philippin vient de remporter la 12e saison de l'édition française de Danse avec les stars - sans toutefois bénéficier du soutien de son ex. Cette histoire est loin derrière la chanteuse et comédienne... tout comme les autres. On l'oublie souvent, mais Lorie a été en couple avec Alexis Raia, avec Philippe Bas mais aussi avec le séduisant franco-américain Roby Schinasi.

Né à Aix-en-Provence, dans les Bouches-du-Rhône, Roby Schinasi est davantage connu en France qu'en Amérique. Reconnu par la profession et le public depuis qu'il a tenu le premier rôle du téléfilm L'amour, c'est la honte, le comédien de 34 ans est depuis apparu dans de grandes productions comme Plus belle la vie, Joséphine, ange gardien, Alice Nevers, Clem, La vengeance aux yeux clairs - mais aussi, en Amérique, dans la série Gossip Girl, dans le rôle de Jean-Pierre. On le retrouvera également, en 2023, au cinéma cette fois-ci, dans le film Jeff Panacloc : à la poursuite de Jean-Marc de Pierre-François Martin-Laval - PEF, de la troupe des Robins des bois.

Roby Schnasi en couple avec la divine Maja Simonsen

Lorie Pester et Roby Schnasi se sont rencontrés et se sont aimés en 2016, sur le tournage de Meurtres à Grasse. Ils se sont séparés à l'automne 2017. De l'eau a coulé sous les ponts, depuis, et chacun a refait sa vie. Elle avec Yann Dernaucourt, lui avec le sublime top Maja Simonsen. Originaire du Danemark, la jeune femme exerce le métier de mannequin depuis plusieurs années. Du haut de son 1m76, elle a travaillé pour les plus grands et a notamment pris la pose pour des couvertures de magazines très prestigieux, à l'image de Costume ou de Vogue. L'important, c'est que chacun soit parvenu à trouver sa propre voie en direction du bonheur...