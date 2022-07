Lorie s'affiche en tout petit bikini pour les vacances, elle est canon !

C'est officiel, les vacances ont commencé pour (presque) toutes les stars. La plupart ont d'ailleurs pris la route du soleil et de la plage pour résister le plus possible aux fortes chaleurs qui frappent la France ces derniers jours. Malgré la canicule déjà bien installée, certaines se font un malin plaisir à faire grimper la température d'un cran. Il y a quelques jours, Karine Ferri se dévoilait dans un maillot de bain une pièce, mettant en valeur sa silhouette et sa peau dorée. Cette fois-ci, c'est Lorie qui a frappé !

La chanteuse et comédienne, passée par Demain nous appartient, a mis le cap sur le bord de mer. Si la destination reste un mystère, la maman de Nina, bientôt 2 ans, a offert à ses abonnés un petit avant-goût de ses vacances. Ce jeudi 14 juillet, jour de la fête nationale, l'artiste a joué les sirènes en se dévoilant dans un bikini vert sur son compte Instagram. Casquette sur la tête et lunettes de soleil vissées sur le nez, Lorie scrute l'horizon, la mine sérieuse et les mains sur les hanches telle une sauveteuse prête à bondir au moindre danger, dévoilant au passage sa silhouette tonique et ses abdos en béton.