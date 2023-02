Lou Doillon en plein déménagement : elle retombe sur un joli souvenir de son fils Marlowe

Un festival c'est une sorte de concert

Désormais en couple avec son compagnon Stéphane Manel, père de Laszlo, l'artiste est retombé sur un vieux dessin de Marlowe datant de 2013, alors qu'il était âgé d'à peine une dizaine d'années donc. Une oeuvre qu'elle n'a pas hésité à partager en story à ses nombreux followers. On peut y voir une scène avec un groupe jouant de la musique. Dans les backstage, il est écrit la mention "musiques en stock". À côté, il est précisé "le premier festival". Et ce n'est pas n'importe quelle représentation, puisqu'il est écrit et représenté que ce fameux groupe - probablement celui de sa maman adorée - joue devant 10.000 personnes. À côté, une petite note absolument adorable avec un astérisque : "Un festival c'est une sorte de concert".

Nul doute que ce petit bout de papier, qui représente bien plus, a dû particulièrement attendrir la maman. Il faut dire que cette époque semble déjà lointaine, puisque Marlowe est aujourd'hui un beau jeune homme qui vient d'entrer dans la vingtaine !