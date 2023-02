Lou Doillon, blonde platine et ventre plat 6 mois après l'accouchement : mode bombe activé !

La nature est bien faite mais elle donne plus de facilités à certaines personnes. Quand de nombreuses femmes peinent à perdre les kilos de grossesse dont elles veulent absolument se débarrasser, d'autres n'ont pas de mal à y arriver sans même vouloir y parvenir à tout prix. Parmi ces jeunes mamans, on retrouve Lou Doillon. À 40 ans, la maman de Laszlo, né le 26 juillet 2022, a déjà retrouvé la ligne.

Alors qu'il y a encore quelques semaines, elle dévoilait sa silhouette post-grossesse sans complexe, son ventre encore rebondi fièrement affiché sur Instagram, ces formes sont désormais un lointain souvenir. Ce vendredi 3 février, la fille de Jane Birkin et Jacques Doillon a dévoilé des clichés d'elle, presque méconnaissable. Non seulement l'artiste est passée au blond platine mais elle a retrouvé son ventre plat d'avant grossesse.

En robe noire, le ventre à l'air, Lou Doillon affiche un sourire grandeur nature, fidèle à celui qu'on lui a toujours connu et qu'elle a hérité de sa maman. Comme quoi, le bonheur peut vite être retrouvé malgré les aléas de la vie et les périodes compliquées que peuvent traverser toutes les jeunes mamans après un accouchement.

Lou Doillon, un post-partum comme les autres

Ce n'est pas parce qu'elle est célèbre que Lou Doillon est épargnée par le post-partum tant redouté par les femmes venant d'accueillir un enfant. Sans complexe, la compagne de Stéphane Manel a dévoilé les jours suivant la naissance de son fils sur les réseaux sociaux. Traits tirés, baby-bump toujours visible, cernes... Lou Doillon n'avait pas envie de mentir. La maternité est la même pour tout le monde, avec ses joies et ses peines.

Laure Manaudou avait, elle aussi, témoigné de la dépression post-partum qu'elle a vécue, bien plus violente pour son dernier enfant que pour les deux premiers : "C'étaient beaucoup de larmes, parce que de l'incompréhension, de la fatigue vraiment nerveuse. [...] Je me suis toujours dit, et je pense que ce sont les gens aussi qui me répètent: 'Toi, tu es une femme forte!' Déjà, physiquement je suis grande, je fais 1m80, j'ai fait du sport, donc les gens ont tendance à penser que je suis quelqu'un de très dur et je pense que j'ai masqué beaucoup de choses en me disant: 'Non, tout va bien, je suis forte, je vais y arriver'", confiait-elle à Brut. "Jusqu'à ce que je me dise : 'Bah non, en fait, je ne peux plus, je n'accepte plus d'être comme ça'".

Ses proches en ont évidemment pâti, à commencer par sa fille aînée Manon, dont le papa est Frédérick Bousquet : "Mes symptômes, ça a été une fatigue extrême, beaucoup, beaucoup d'énervement. En fait, j'étais toujours énervée, je n'étais jamais souriante. Alors, si, peut-être en apparence, mais intérieurement, c'était vraiment : j'étais énervée contre ma fille au moindre mot qu'elle pouvait sortir de sa bouche." Une période heureusement derrière elle.