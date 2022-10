Laure Manaudou face à une dépression post-partum d'un an, l'origine de son profond mal-être

Pourtant bien soutenue, puisque la jeune femme raconte que son mari, le chanteur Jérémy Frérot n'est pas du genre "à mettre des boules Quies pour ne pas aider", elle a fini par sombrer après un constat simple. "Je pense que c'est arrivé quand je me suis retrouvée à me dire : 'En fait, je ne peux pas le nourrir, je n'y arrive pas'. Il va falloir que je passe au biberon mais moi, je n'ai pas envie parce que pour moi c'est un échec". A ce moment là, elle explique "ne plus dormir la nuit", "hurler sur son mari", chose très inhabituelle et ne plus supporter sa fille aînée Manon, née en 2010 d'une première union.

Une petite fille pour qui les choses avaient également été difficiles, puisque dans son autobiographie Entre les Lignes, sortie en 2014, elle racontait qu'elle s'était sentie perdue. "Personne ne m'a expliqué comment m'y prendre, et c'est beaucoup moins évident qu'il n'y parait. [...] Il ne suffit pas de laisser faire la nature !"

Onze ans et deux naissances plus tard (Laure Manaudou est également maman d'un troisième enfant, le petit Lou, 5 ans), la jeune femme a compris qu'il faut communiquer entre femmes et parler de ces moments difficiles que tout le monde traverse. "A un moment, je me suis dit : 'en fait c'est ma santé mentale avant tout et il faut que je le montre, parce que les gens ont tendance à penser que cela ne se passe que chez eux'. Je pense que ça a surpris les gens que je me montre comme ça, [...] mais ça n'est pas possible qu'autant de femmes soient en dépression comme ça et qu'elles ne soient pas aidées !"