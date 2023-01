Lou Doillon, maman louve avec Laszlo : elle dévoile subtilement le visage de son bébé

Lou Doillon a beau être issue du monde des célébrités et d'avoir des parents connus, sa vie est faite de plaisirs simples. La chanteuse de 40 ans adore dessiner, composer, écrire des textes tout en prenant son petit-déjeuner, réchauffée par les rayons du soleil. Son goût pour le dessin, elle l'a sans doute peaufiné avec son compagnon Stéphane Manel. Et ça tombe plutôt bien puisque depuis le mois de juillet, la belle Lou a une muse des plus attendrissantes : son fils Laszlo.

Le 26 juillet 2022, Lou Doillon a mis au monde son deuxième enfant (elle est déjà maman de Marlowe, 20 ans, fils qu'elle a eu avec le musicien John Ulysses Mitchell). Le bébé se prénomme Laszlo. Seule une photo des pieds de bébé dans le lit d'hôpital, la main de sa maman pas loin, a été postée pour annoncer la naissance. Depuis, les clichés du petit garçon apparaissent au compte-gouttes, sans que son visage soit montré au grand jour. Mais Lou a trouvé la parade pour satisfaire ses fans sans montrer une seule photo de la bouille de son fils.

C'est par le biais de dessins et croquis que les internautes font connaissance avec Laszlo, bientôt 6 mois. Elle a d'ailleurs posté ce samedi 21 janvier une nouvelle illustration (voir notre diaporama) de lui, dont le visage est clairement mis en évidence, une tétine dans la bouche. En guise de légende, une phrase soulignant une péripétie de parents : "Laszlo ne veut pas faire la sieste." Ce qui n'empêche pas le petit-fils de Jane Birkin d'être un bébé parfait aux yeux de ses parents !

Fausses couches en série

Lou Doillon avait officialisé sa seconde grossesse sur son compte Instagram après plusieurs mois de secrets. Une discrétion qu'elle avait expliquée dans un texte publié quelques jours plus tard, indiquant que comme la plupart des femmes, ce voyage n'avait pas été de tout repos et sans aucune difficulté : "A 19 ans, je suis devenue mère, j'ai eu des IVG, des IMG, des fausses couches. L'année dernière pour la Fête des mères, j'étais au lit souffrant à nouveau d'une fausse couche, et à 39 ans je suis enceinte de nouveau. C'est une aventure d'être femme, d'avoir un corps de femme. C'est une douleur, c'est une joie, c'est à moi. C'est mon choix. Mon corps, mon choix." Un message décomplexant qui fait du bien et qui a été très applaudi.