"Tu te rends compte, ils se voient au Hilton !" : Réaction déconcertante de Gainsbourg après sa rupture avec Jane Birkin

Se faire quitter n'est jamais plaisant. Ça arrive même au meilleur, ce n'est pas Serge Gainsbourg qui dira le contraire. À la fin de l'année 1980, l'interprète du Poinçonneur des Lilas voit son histoire avec Jane Birkin se terminer. La chanteuse et comédienne britannique part pour un autre, le réalisateur Jacques Doillon, père de sa fille Lou. Ce coup du sort laisse Serge Gainsbourg sans voix ou presque. Pour oublier son chagrin, l'auteur écume les clubs branchés parisiens et les soirées avec ses amis, parmi lesquels l'auteur-compositeur Robert Charlebois.

Interviewé pour Le Parisien Week-end, Robert Charlebois s'est souvenu d'une soirée particulièrement marquante avec Serge Gainsbourg, quelques heures à peine après qu'il a été quitté par Jane Birkin. Lui, qui a côtoyé de grands noms de scène, a la tête pleine de souvenirs : "Beaucoup de génies que j'ai connus avaient l'alcool en commun." Serge Gainsbourg, que l'on surnommait Gainsbarre dans ses moments les plus sombres, le premier.

Cette fameuse soirée, les deux acolytes l'avaient terminée à faire la circulation sur les Champs-Elysées. Une scène des plus cocasses au cours de laquelle le papa de Charlotte, Lucien, Natacha et Paul s'est offusqué d'une drôle de manière sur la nouvelle romance de son ex avec Jacques Doillon : "Tu te rends compte, ils se voient au Hilton !" Robert Charlebois était alors allé dans son sens : "Tu as raison , ils auraient pu choisir le Ritz, c'est plus chic."

Jane et Serge, une rupture brutale

Partir n'a pas été facile pour Jane Birkin. Mais face à une situation sans issue, l'artiste a préféré couper court à cette idylle destructrice : "J'ai coupé les ficelles. Il arrive un moment, peut-être, où on recherche une autre liberté. Ou plutôt, l'autre personne ne veut pas que tu changes et les situations non plus." Jane Birkin n'est jamais revenue sur cette décision, au grand dam de Serge Gainsbourg qui prenait la parole dans la presse à l'époque pour avouer ses torts : "Je me retrouve tout seul dans cette garçonnière de milliardaire.[...] Ce qu'il me faudrait : une fille de platine. J'ai eu une fille en or mais elle s'est tirée. [...] Jane est partie par ma faute, je faisais trop d'abus. Je rentrais complètement pété, je lui tapais dessus." Des erreurs qu'il regrettera toute sa vie.