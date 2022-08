Lou Doillon, adorable peau à peau avec son bébé Laszlo : Marlowe fan de son "petit frère"

Lou Doillon a donné naissance à son deuxième enfant, un petit Laszlo (1 mois), dont le papa est Stéphane Manel. Déjà maman de Marlowe (20 ans, dont le papa est Thomas-John Mitchell), la chanteuse de bientôt 40 ans, qu'elle fêtera le 4 septembre 2022, est une femme épanouie. Si pudique et discrète, elle change les règles depuis peu partageant quelques clichés de manière plus fréquente sur les réseaux sociaux. L'occasion de redécouvrir, grâce à son post du samedi 27 août, une nouvelle photo de son bébé. Un adorable peau à peau, qui a fait craquer le grand frère Marlowe.

Il y a quelques jours, c'est son corps, qui porte évidemment encore les marques de la grossesse et cela ne la dérange pas le moins du monde, que Lou Doillon a voulu partager avec sa communauté sur Instagram. Mais ce jour, elle a décidé de publier une photo d'elle avec son fils Laszlo, en comparaison à son état un mois plus tôt. Elle arborait alors un très gros ventre rond, et le petit bébé, lui, était encore bien au chaud dedans. Sur cette photo publiée, l'artiste, fille de Jane Birkin, est éblouissante de naturel. Topless, elle prend Laszlo contre elle pour un peau à peau à vous faire fondre. Et c'est d'ailleurs Marlowe qui a totalement succombé à cette adorable image de sa mère et de son petit frère. Ce "Lil bro", comme l'aîné de Lou Doillon, 20 ans, a mentionné en commentaire de ce post. "My boyzz", lui a-t-elle répondu, sur son petit nuage grâce à ses deux fils qui sont tout pour elle.

Des photos de son corps post grossesse dévoilées

Heureuse maman, Lou Doillon ne ment pas. Et lorsqu'il s'agit de se dévoiler, avec son corps post grossesse, elle n'hésite pas. Depuis son lieu de vacances, alors qu'elle a posé ses valises pour quelques jours aux Baux-de-Provence, sur la Côte d'Azur, elle a récemment fait le bonheur de ses abonnés en se prenant en selfie dans sa salle de bain, habillée d'une combinaison moulante. Et ses kilos liés à la grossesse, ce "post-partum" qu'elle assume, ont dû faire du bien à de nombreuses mamans.