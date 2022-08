Lou Doillon maman : son adorable cliché avec son bébé Laszlo en couche

Des moments de tendresse comme on les aime ! Ce mercredi 10 août, Lou Doillon s'est emparée de son compte Instagram pour partager en story une photo beaucoup trop craquante d'elle et son petit garçon Laszlo, né le 26 juillet dernier de sa relation avec Stéphane Manel. On aperçoit alors la petite-fille de Jane Birkin en train de prendre son petit-déjeuner en compagnie de son bébé, blotti contre elle en couche. Le visage du nourrisson n'est évidemment pas à découvert, tout comme sur la première photo de son fils qu'elle avait partagée à ses abonnés il y a quelques jours désormais.

Pour rappel, la chanteuse, actrice et mannequin avait annoncé sa grossesse sur Instagram en mars dernier, dévoilant ainsi son baby bump pour la première fois. Une deuxième naissance qu'elle n'avait pas forcément imaginée puisqu'elle avait déjà révélé ses difficultés à tomber enceinte une nouvelle fois, depuis la naissance de Marlowe, né de sa précédente relation avec le musicien britannique John Mitchell et désormais âgé de 20 ans.

"C'est une aventure d'être femme"

"À toutes les mères, les mères d'elle-même, les mères adoptives, les belles-mères, les mères de leurs ami.e.es, les mères de leurs mères, les mères qui ne le sont pas devenues, les mères qui ont perdu leur/s enfant/s. (...) Je vous aime. (...) À 19 ans, je suis devenue mère, j'ai eu des IVG [interruptions volontaires de grossesse, ndlr], des IMG [interruptions médicalisées de grossesse, ndlr], des fausses couches " avait-elle écrit à ses abonnés, avant de leur confier qu'elle sortait d'une période difficile.

"L'année dernière pour la fête des mères, j'étais au lit souffrant à nouveau d'une fausse couche, et à 39 ans je suis enceinte de nouveau. C'est une aventure d'être femme, d'avoir un corps de femme. C'est une douleur, c'est une joie, c'est à moi. C'est mon choix. Mon corps, mon choix." a-t-elle ajouté. Une période mouvementée pour la jeune femme, qui est finalement parvenue à donner naissance à son deuxième enfant, de quoi la rendre sûrement très épanouie.