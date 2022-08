Lou Doillon maman : nouvelles photos de son corps post grossesse et moment avec bébé

A bientôt 40 ans, un anniversaire qu'elle va fêter le 4 septembre 2022, Lou Doillon est l'heureuse maman de deux enfants : Marlowe (20 ans, dont le papa est Thomas-John Mitchell) et Laszlo (1 mois, dont le papa est Stéphane Manel). Alors qu'elle a récemment accouché, son corps porte évidemment encore les marques de la grossesse et cela ne la dérange pas le moins du monde. Au contraire, elle n'hésite pas à partager des photos de son corps sur Instagram.

Lou Doillon a ainsi posté de nouvelles photos d'elle, depuis son lieu de vacances, alors qu'elle a posé ses valises pour quelques jours aux Baux-de-Provence, sur la Côte d'Azur. Se prenant en selfie dans sa salle de bain, habillée d'une combinaison moulante, la star assume pleinement et dévoile ses kilos liés à la grossesse. En légende, la fille de Jane Birkin écrit : "Je poste mon post-partum et je reste consciente." Un message accompagné de petits émojis qui en disent long sur son état d'esprit actuel entre le verre de lait qui la relie à l'allaitement de son bébé - elle a d'ailleurs posté une photo avec son tire-lait -, la tortue qui signifie qu'elle prend le temps et ne se presse pas à afficher de nouveau un ventre plat ainsi qu'une plaquette de chocolat qui nous montre qu'elle ne se prive de rien après l'accouchement et que ses quelques kilos en trop attendront tranquillement avant qu'elle ne veuille s'en préoccuper (ou pas).