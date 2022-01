Lou Pernaut isolée à cause de la Covid : sa mère Nathalie Marquay exprime son gros regret

Voilà bientôt deux ans que la France et le reste du monde luttent contre le coronavirus. Malheureusement, de nouveaux variants rendent la tâche plus difficile et le dernier en date, Omicron, a fini de prouver qu'il était très contagieux. Ce sont d'ailleurs des records de contamination qui sont enregistrés ces dernières semaines dans le pays, à tel point que de nouvelles mesures ont été adoptées comme l'adoption d'un pass-vaccinal. Lou Pernaut n'aura malheureusement pas échappé au fléau. En effet, la fille de Jean-Pierre Pernaut et Nathalie Marquay (19 ans) a été testée positive vendredi 7 janvier à son grand regret, quelques jours seulement après son retour des Maldives.

Outre qu'il s'agisse d'une mauvaise nouvelle pour Lou, il s'agit également d'une grande angoisse pour son papa Jean-Pierre. Ce dernier est largement considéré comme une personne à risque, d'abord en raison de son âge (71 ans) ainsi qu'en raison de sa santé en déclin. Le journaliste a récemment été diagnostiqué d'un cancer du poumon inopérable. Il tente alors de se soigner par des séances de radiothérapie. Pour éviter qu'il n'attrape à son tour la Covid-19, Lou Pernaut a donc pris la grande décision de s'isoler hors de sa maison familiale située dans les Yvelines.

A la place, la jolie brune a investi les lieux d'un appartement à Paris. Lou doit rester isolée sept jours à partir de la date du test positif et cet isolement peut être levé au bout du cinquième jour en cas de test antigénique ou PCR négatif. En attendant, l'ennui se fait ressentir. Samedi 8 janvier 2022, elle a par exemple contré ce sentiment en réalisant un petit shooting photo improvisé. Sur Instagram, elle a posté l'un des résultats sur lequel elle apparaît dans son lit, vraisemblablement topless mais préservée par un énorme bouquet de fleurs. "Un samedi covidé", s'est-elle contentée de légender.

Une publication qui a accentué le manque de sa maman Nathalie Marquay, laquelle regrette de ne pas pouvoir s'occuper de sa fille durant cette période. "Être malade comme toi, je veux bien ma chérie, repose toi surtout, et désolée de ne pouvoir être à tes côtés", lui a-t-elle adressé tendrement.