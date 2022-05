Louane encore tatouée : ce nouveau dessin juste avant le lancement de sa nouvelle tournée

Ce n'est plus qu'une question de temps avant que Louane ne retrouve son public sur scène. En février dernier, elle annonçait une tournée d'été dont le tout premier concert est prévu ce vendredi 6 mai à Nîmes : "On se voit cet été. J'ai trop hâte de vous voir, vous me manquez trop." Mais plus le jour J approche, plus le stress se fait sentir chez la chanteuse de 25 ans. Pour se donner du courage avant cette date fatidique mais ô combien attendue, Louane s'est fait un petit plaisir en cédant à l'une de ses passions : le tatouage. Dans sa story Instagram, la compagne de Florian Rossi a dévoilé le tout dernier dessin qu'elle s'est fait tatouer sur son avant-bras gauche déjà bien rempli : un grand papillon. De quoi donner des ailes à l'artiste à quelques heures de ses retrouvailles avec les fans.

Louane sera-t-elle accompagnée des plus importantes personnes de sa vie ? Rien n'est moins sûr. Il y a quelques jours, avant de partir sur les routes, celle qui est également comédienne s'est envolée direction la Californie pour assister au festival Coachella, auquel les anciennes Miss France Iris Mittenaere et Camille Cerf ont assisté. Elle était en compagnie de plusieurs amis mais surtout de son chéri Florian Rossi, père de sa fille.

En mars 2020, Louane a mis au monde son premier enfant, une petite fille prénommée Esmée. Un bouleversement dans la vie de la jeune femme. A Gala en décembre dernier, la jeune femme se penchait comme rarement sur cette nouvelle vie de famille et sur l'éducation qu'elle a choisi de donner à son enfant : "Je suis une maman cool. Si elle a décidé de mettre des pâtes ou de la peinture sur la tête, elle le fait. C'est du matériel. Je m'arrange juste pour limiter les dégâts. Vous voyez : je la laisse explorer, expérimenter. Je ne lui impose pas ses jouets ou sa façon de s'habiller. En fait, elle fait ce qu'elle veut. Elle est petite, on s'entend bien ! Ma fille a 20 mois, elle marche, commence à parler et aussi à choisir ses vêtements."

Hors de question de lui imposer les idées reçues de la société : "Ma fille a des jouets qui peuvent être des bébés, des voitures... Elle choisit ce qu'elle aime et ce qu'elle est. Et ça me va très bien. Elle peut porter un jogging et le lendemain, une petite robe à Col Claudine. Comme moi, aujourd'hui je suis très féminine, alors qu'hier, j'étais en streetwear." Louane reste en revanche intransigeante sur l'exposition de sa fille : "Je suis une maman louve. Je protège énormément ma fille de toute médiatisation. Je ne vais pas lui imposer quelque chose d'aussi intense, et, de plus, qu'elle n'a pas choisi. Je sais déjà qu'elle va avoir une vie particulière : à l'école, ce ne sera pas facile d'être ma fille." Esmée aura donc une raison de plus que ses petits camarades pour bouder l'école.