Louane sexy chic en brassière : folle soirée entre copines !

Louane a partagé des photos d'elle durant la soirée anniversaire de la marque de prêt-à-porter Salut Beauté. Le 21 octobre, l'enseigne fêtait ses 2 ans d'existence à La Caserne Paris, incubateur de mode. Pour l'occasion, l'interprète d'Aimer à mort arborait un look rose pâle chic et sexy : un costume griffé Salut Beauté et une brassière noire portée sous sa veste courte, laissant apparaître son tatouage. Entourée de trois de ses amies, Louane a siroté des cocktails, dansé et semble s'être bien amusée. Il faut dire que la nuit a été belle, si on en croit les vidéos postées en story du compte Salut Beauté. L'Impératrice est venue mixer et des danseuses lookées ont fait le show.

Bien qu'elle soit une jeune maman, elle a accueilli sa fille Esmée avec son compagnon Florian Rossi courant 2020, la chanteuse et comédienne n'oublie pas non plus de s'accorder des moments pour elle et de sortir quand bon lui semble. Ne manquant pas d'autodérision, la jeune femme a également posté sa tenue de pyjama ! "Salut beauté, swipe pour me voir a la fin de la soirée dans mon lit toujours en salut beauté", a-t-elle noté en légende d'une série de photos retraçant sa folle nuit.