Louane : Un de ses concerts annulé à la dernière minute, pour une raison très surprenante !

Ça sera une prochaine fois pour Louane ! Ce vendredi, la belle blonde de La famille Bélier ne pourra pas donner son concert prévu dans la ville d'Antony en région parisienne. Une date en l'honneur de la fameuse soirée populaire de la fête de la musique qui ne pourra tout simplement pas avoir lieu pour cause de... manque de matériel ! En effet, l'équipe technique en charge de l'organisation a admis ne pas avoir suffisamment de matériel pour accueillir les 10 000 personnes prévues. Une annonce un peu tardive qui a fait réagir ce jeudi.

"Nous avons été informés mercredi que la société en charge de monter la scène ne l'avait pas fait en temps et en heure, par défaillance de matériel et de personnel", a lâché le maire de la ville Jean-Yves Sénant, désemparé à l'idée de ne pouvoir offrir à ses habitants le grand spectacle promis dans l'espace public du parc Heller. "Nous sommes tous désemparés. On attendait plus de 10 000 personnes. C'est un événement très attendu chaque année, familial et festif. Les services de la ville travaillent sur ce concert depuis des semaines... " a-t-il ajouté dans le contexte où le retour de la fête de la musique, dont l'organisation était bousculée depuis 2 ans par la covid-19, était tant attendue.

Une information reprise par la chanteuse en personne - présente hier au grand défilé AMI au Sacré Coeur dans le cadre de la Fashion Week Hommes - qui a réagi sur son compte Instagram. "Je ne sais pas si vous avez eu l'info, juste ce petit mot pour vous dire que l'on va devoir annuler mon concert prévu demain à Antony pour des raisons indépendantes de ma volonté" (voir diaporama).

Les détails de l'organisation, du moins des défaillances dans ce domaine, ont été dévoilés ce jeudi par le régisseur général de l'événement Vianney Dugast. Ce dernier n'a pas manqué d'insister sur le manque de matériel. "Le matériel n'a finalement été livré que mardi, il n'y avait pas de chef de chantier, l'équipe était constituée de manutentionnaires d'une société d'intérim qui ne connaissaient pas le matériel, ça a pris du retard. On leur avait donc laissé toute la nuit de mercredi pour finaliser mais ça n'a pas été fait" a-t-il expliqué.