Louis Bertignac et Patrick Chesnais de sortie avec leurs moitiés face à Hélène Ségara, soirée de folie à Paris

Ce lundi 27 mars au George V à Paris, était organisé le gala caritatif des Stéthos d'Or qui récompensent les artistes qui contribuent au bien-être de tous. Un événement organisé par la Fondation pour la Recherche en Physiologie. Les Stéthos d'Or mettent à l'honneur cette année encore les personnalités qui, par leurs implications et énergies positives, ont contribué à la grande réussite de cette manifestation. Grâce aux dons, les premiers programmes de recherches en France et la construction du laboratoire entièrement dédié à ces derniers ont pu voir le jour. D'autres avancées ont été présentées au cours de cette soirée composée d'un dîner avec les personnalités, de la remise des Stéthos d'Or puis d'une vente aux enchères.

En ce qui concerne les célébrités présentes lors de cette soirée, elles étaient nombreuses. Parmi celle-ci : Louis Bertignac et Patrick Chesnais, accompagnés de Laetitia Brichet et Josiane Stoléru, leurs femmes respectives, ainsi qu'Hélène Ségara, parée d'un très élégant chapeau noir. Celle qui fait partie depuis 2015 du jury de la célèbre émission télévisée La France a un incroyable talent, et qui s'exprimait récemment sur ses problèmes de santé, était entourée d'une autre figure de M6, à savoir Cristina Cordula. Cette dernière a pris la pose avec l'humoriste Anne Roumanoff.

Une liste d'invités sensationnelle

Christophe Lambert était également présent dans le célèbre hôtel Parisien, notamment entouré de Laurent Gerra, apparemment venu à l'événement sans sa femme Christelle Bardet. Difficile également de pas mentionner les présences à cette soirée de Claude Lelouch, accompagné de sa dulcinée Valérie Perrin, de la journaliste Christine Kelly, de Daniela Lumbroso et sa fille Carla, ainsi que celle d''Elsa Zylberstein, qui a été photographiée en compagnie de William Leymergie, Michel Leeb (venu avec sa femme Béatrice) et Gérard Darmon.

Julie Zenatti, Cyrielle Clair, Francis Huster, Michel Boujenah et Nicolas Canteloup ont eux aussi répondu à l'appel pour cette soirée mettant à l'honneur les artistes mais également et surtout organisée pour la bonne cause.