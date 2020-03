Louis Ducruet : Cette chose d'une importance capitale qu'il a cachée à Marie...

Louis Ducruet a de quoi être comblé. Sorti de la Skema Business School, où il a rencontré son épouse Marie, l'héritier monégasque sait rester occupé en multipliant les projets. Celui qui se rêve en président de l'AS Monaco a accordé une interview à la Gazette de Monaco, où il évoque plusieurs aspects de sa vie bien remplie, notamment son mariage avec Marie Ducruet.

Dans les pages du média local, Louis Ducruet revient notamment sur le fait que son titre "ne doit pas influer dans la relation sentimentale" qu'il entretient avec son épouse. Ce qui est certain, c'est que ce n'est pas son rang qui a attiré Marie : il lui avait caché cet aspect colossal de sa vie au début de leur relation. "Lorsque nous nous sommes rencontrés, Marie ne connaissait pas mon histoire et je n'ai pas voulu que cela entre en ligne de compte dans cette relation. Il a fallu un certain temps avant que je lui explique. Et cela n'a pas changé son regard sur moi. Cela prouve la sincérité de nos sentiments", a-t-il tendrement raconté.

Une rencontre évidente, qui a donné lieu à une très belle histoire d'amour basée sur la confiance. "Marie, que je connais depuis huit ans, s'avère être une aide précieuse dans tous mes projets. J'ai toujours eu la chance d'être bien entouré, que ce soit par ma famille, mes amis et aujourd'hui par ma femme qui n'a de cesse de me soutenir", a poursuivi Louis Ducruet à la Gazette de Monaco. Celle qui travaille dans l'événementiel au Casino de Monte-Carlo est toujours d'une aide indéfectible pour son mari. "C'est une travailleuse, une femme responsable qui m'apporte toujours un soutien sans faille, du conseil, une sérénité, du calme. Avec elle, tout semble évident", conclut-il tendrement.

Rappelons que Louis et Marie Ducruet se sont mariés au cours d'une merveilleuse cérémonie, à Monaco, le 27 juillet 2019. Au cours d'un entretien avec Gala, le couple a exprimé son désir de fonder une famille nombreuse. Ensemble, ils ont également accueilli le petit Pancake, leur chien, dont ils parlent comme de leur "fils".