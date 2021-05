Louis Ducruet et Camille Gottlieb indignés après une très mauvaise blague sur Grace Kelly, leur grand-mère

Sur Instagram, Louis Ducruet est plutôt du genre à partager des photos de son chien Pancake, des souvenirs de voyage avec son épouse Marie et des publications liées à son métier de recruteur de football. Mais lundi 3 mai 2021, le fils de la princesse Stéphanie de Monaco s'est saisi de son compte pour partager son indignation suite à une mauvaise blague visant sa célèbre grand-mère, Grace Kelly.

Suite au match qui a opposé dimanche soir le club de l'AS Monaco à l'Olympique lyonnais, un site de supporters appelé Le Libéro Lyon s'est permis de commenter la défaite des Monégasques en écrivant : "Contrairement à Grace Kelly, l'OL a réussi son tournant à Monaco." Une blague de mauvais goût qui fait là référence au terrible accident de voiture à la suite duquel l'ancienne actrice américaine a perdu la vie en 1982. Présente dans le véhicule, qui est tombé dans un ravin sur les hauteurs de la principauté, la princesse Stéphanie a survécu, non sans être gravement blessée.

Choqué de voir une blague aussi indélicate, Louis Ducruet a partagé sa colère le temps d'une Story Instagram : "Le foot est et doit être un sport de loisir, certes avec de la compétition, mais tout en restant humain... Ce genre de titre putaclic doit être puni par les supporters lyonnais et la direction du club de l'OL, a appelé le Monégasque de 28 ans. Si vous avez une âme, dénoncez ce pseudo site de supporters et qu'il soit identifié et sanctionné." Le frère de Pauline Ducruet et Camille Gottlieb est d'autant plus concerné qu'il évolue lui-même dans ce domaine depuis plusieurs années : d'abord en tant que recruteur international pour l'AS Monaco, entre 2015 et 2020, et désormais en tant que responsable du recrutement international pour le club anglais de Nottingham Forest.