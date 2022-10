Louis Sarkozy, sa femme Natali mannequin ? Sa vraie carrière n'a absolument rien à voir !

Pas de podiums, de campagnes publicitaires ou de statut d'ambassadrice pour Natali Husic. La magnifique jeune femme a passé ses jeunes années la tête dans les bouquins : "J'ai passé mon baccalauréat. J'ai rejoint ensuite la Kaplan School à New York. J'y ai passé huit mois pour apprendre l'anglais et je n'en suis plus jamais partie" précise-t-elle. Le CV de Natali Husic est aussi fourni que qualitatif : "Après Kaplan, j'ai étudié au conservatoire de piano et de théâtre, le Lee Strasberg Institute. Ma mère est pianiste et je joue depuis l'âge de 4 ans. J'ai aussi passé un diplôme en hôtellerie, avant d'intégrer l'université Cornell pendant deux ans."

Désormais, Natali Husic aspire à une carrière en politique : "Quand j'ai rencontré Louis, son goût pour les sciences politiques m'a donné envie de marcher dans les pas de mon père. Je me suis donc inscrite à l'université de New York en relations internationales." Des études ambitieuses et prometteuses au cours desquelles elle pourra demander (aussi) un coup de pouce à beau-papa, si besoin !