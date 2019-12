Louis Sarkozy: Une future collaboration avec sa tante Mary-Kate Olsen ?

Vanessa Paradis et sa fille Lily-Rose Depp, Cindy Crawford et la craquante Kaia Gerber, les soeurs Gigi et Bella Hadid... Pour de nombreuses célébrités, la mode est une affaire de famille ! Louis Sarkozy cherche également le soutien des siens. Le fils de Nicolas Sarkozy espère, un jour, collaborer avec sa tante par alliance, la créatrice Mary-Kate Olsen.

Au mois d'avril 2019, Louis Sarkozy s'est, à son tour, lancé dans la création. Le fils de l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy et de son ex-épouse Cécilia Attias a collaboré avec la marque espagnole Boonper et conçu une collection de mocassins, "un pont entre le monde intellectuel et le monde de la mode", comme il l'a décrit au New York Post.

Pour réussir dans l'industrie de la mode, Louis Sarkozy a deux exemples dans sa propre famille : sa belle-mère, Carla Bruni, et sa tante, l'épouse de son oncle Olivier Sarkozy, Mary-Kate Olsen. Louis ne l'a jamais rencontrée, mais se montre enthousiaste à l'idée de collaborer avec elle un jour. "On adorerait", répond-t-il simplement.

Mary-Kate Olsen et sa soeur Ashley ont créé The Row en 2006. La marque de luxe aux pièces minimalistes est très appréciée des initiés. Les anciennes actrices ont même lancé une ligne pour hommes, et possèdent également une autre enseigne plus accessible, Elizabeth and James.

Au sujet de Carla Bruni, Louis Sarkozy affirme : "Avant d'être du vêtement ou un style, la mode est une façon d'être. Pour elle, c'est son identité avant d'être son travail." Le jeune homme détient-il la clé du succès ?