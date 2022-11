Louis (Star Academy) noyé sous les courriers de fans : la raison inattendue de son succès

C'est serein que Louis s'est présenté sur le prime de la Star Academy samedi 19 novembre. Tout premier finaliste de la saison grâce à ses évaluations réussies, le jeune élève n'avait aucun soucis à se faire et a eu l'occasion de profiter pleinement de sa soirée. Il avait tout de même un challenge de taille à relever. En effet, après avoir mis au défi Léa de chanter et danser sur Hot Stuff de Donna Summer, les professeurs ont demandé à Louis de faire le show en talons aiguilles sur Born This Way de Lady Gaga. Et c'est peu dire qu'il s'en est très bien sorti !

Sa prestation a fait l'unanimité autant sur les réseaux sociaux qu'aux yeux du corps enseignant. Le danseur Yanis Marshall en a été tout particulièrement ému. "Il faut beaucoup de courage pour s'assumer. Il faut savoir qu'on laisse une trace dernière nous, qu'on inspire toute une génération et qu'il y a quelques années, on n'aurait pas vu ça à la télé", avait-il déclaré sur le plateau. Même Bilal Hassani avait commenté ce spectacle exceptionnel depuis chez lui : "Honnêtement, les larmes montent, je suis tellement heureux de voir cette prestation. Louis brille, la ballroom est introduite et sublimée par ces incroyables danseurs... Merci Yanis, merci la Star Ac".

Je suis venu tel que je suis sans rien cacher

C'est donc une véritable vague d'amour qu'a reçue Louis en passant seulement quelques minutes sur le parquet. Et il en est le premier surpris, lui qui n'a jamais eu l'intention de faire évoluer les mentalités en débarquant dans cette aventure. "De base, je suis venu à la Star Academy sans avoir la prétention de porter un message. Je suis juste venu tel que je suis sans rien cacher, en étant libre d'être moi-même", a-t-il confié à Télé Loisirs. Il est néanmoins très heureux de participer au changement : "Et là je reçois des courriers de personnes qui me félicitent et me remercient pour cela. Je suis fier de moi, de pouvoir faire avancer les choses pour que tout le monde soit accepté."

En cela, Louis se considère déjà gagnant. Il espère bien sûr tout de même remporter la compétition Star Academy. "Évidemment mon rêve serait de gagner, d'avoir un contrat avec la maison de disque et un album. Mais si ça ne m'arrive pas, ce n'est pas grave", a-t-il assuré. D'autant plus que le meilleur copain d'Enola a plein de projets en tête. "Ça ne sera pas du repos car la Star Academy est un tremplin et c'est le moment de travailler, même si on est fatigué. Je l'ai voulu et je le veux encore pour la suite ! Donc je vais travailler un maximum pour développer mon art et vivre mes rêves. J'ai trop hâte", s'est-il enthousiasmé. Plus que quelques jours avant de s'y mettre !