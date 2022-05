Louise Monot, Gilles Lellouche, Tomer et Sandra Sisley : Soirée à 100 à l'heure pour les acteurs français !

La reine de la fête était forcément là : Sandra Sisley, organisatrice légendaire de soirées et d'événements, était venue découvrir ce jeudi soir à Paris les nouveaux véhicules de la marque Range Rover. Un événement qu'elle a partagé avec son mari, l'acteur Tomer Sisley. Comme d'habitude, les amoureux ont posé ensemble et ont profité des animations présentées.

Tous les deux forment un couple soudé, depuis leurs retrouvailles il y a six ans exactement : à l'époque, alors qu'ils sont tous les deux divorcés, ils se retrouvent près de 20 ans après leur première histoire d'amour. La magie fonctionne à nouveau : ils sont aujourd'hui mariés et très heureux ensemble, avec un groupe d'amis soudés.

Ils ont d'ailleurs retrouvé certains proches, dont l'actrice Ana Girardot, qui a longtemps posé avec son collègue Tomer Sisley. Celle-ci était venue en solo, sans son compagnon dont on ne connait ni le nom ni le visage. Très discrets, tous les deux ont pourtant accueilli un petit garçon, Jazz, il y a un an. La comédienne avait choisi un chemisier à fleurs, qui la rendait encore plus solaire qu'elle ne l'est habituellement.

Gilles Lellouche et Anne Marivin, qui se connaissent depuis de nombreuses années, avaient également fait le déplacement. Les deux acteurs des Petits Mouchoirs étaient eux aussi venus en solo mais se sont bien amusés avec José Garcia, notamment, qui a joué dans la suite du film de Guillaume Canet. Louise Monot, qui a également joué dans le film, était présente avec son compagnon Samir Boitard. Les deux comédiens avaient sûrement laissé leurs deux filles, Lila et Selma (5 et 1 an) sous bonne garde à la maison.

Eux aussi très amis depuis leur collaboration dans le film Incognito, Eric Lavaine et Bénabar se sont bien amusés. Le chanteur, actuellement en tournée, avait fait une petite pause dans ses concerts pour s'amuser autour des Range Rover ! Stéphanie Pasterkamp et Grégory Fitoussi, acteurs populaires avaient enfin eux aussi fait le déplacement.

Mais les acteurs n'étaient pas les seuls invités de cette soirée : les magnifiques Cécile de Ménibus et Ophélie Meunier faisaient partie des VIP qui ont posé sur le tapis rouge. La première avait choisi une tenue entièrement bleue, la seconde était toute en blanc. Toutes les deux se sont bien amusées et ont profité de leur soirée.