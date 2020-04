Loup-Denis Elion : Ses folles soirées avec une célèbre actrice

Ce mercredi 22 avril 2020, France 2 poursuit la diffusion de sa nouvelle série Réunions. Une comédie familiale portée par Laetitia Milot et Loup-Denis Elion qui a rassemblé plus de 3 millions de téléspectateurs lors de son lancement la semaine dernière. Ces derniers étaient sans doute heureux de revoir l'inoubliable Cédric de Scènes de ménages sept ans après son départ de la pastille humoristique de M6. Pourtant, on ne peut pas dire que le comédien a fait profil bas ces dernières années, bien au contraire. Il enchaîne les tournages, que ce soit pour TF1 avec Pour Sarah ou le Service public avec Meurtres à Lille (France 3).

Des tournages qui l'emmènent aux quatre coins du monde. En effet, pour Réunions justement, Loup-Denis Elion a eu la chance de s'envoler sur l'île de la Réunion et d'y rester trois mois. "J'ai rarement vu des paysages aussi beaux. La moitié de l'équipe de tournage était réunionnaise et j'ai eu la chance de découvrir la Réunion traditionnelle", a-t-il confié auprès de nos confrères du Parisien. Sur place, l'ex-partenaire de jeu d'Audrey Lamy a même pu se rendre aux endroits les plus cotés... pour faire la fête ! "On peut dire que je connais toutes les boîtes de l'île par coeur !", assure-t-il pour le quotidien.

Une activité qui est vraisemblablement devenue incontournable pour l'acteur de 40 ans puisqu'il a également mis en avant son côté couche-tard lors du tournage de Coup de foudre à Bangkok, qui s'est terminé tout juste deux semaines avant le début du confinement. Débarqué en Thaïlande pour vivre cette nouvelle aventure au côté de Mathilda May, Loup-Denis Elion a là encore fait le tour des clubs locaux. "À Bangkok, il y avait une boîte hip-hop à 200 m de notre hôtel. Quand on ne tournait pas le lendemain, on y passait pour se détendre, on adorait ça !" Une nouvelle facette de sa personnalité que beaucoup ignoraient sûrement !