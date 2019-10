Luc Besson, le changement à 60 ans : "J'ai perdu pas mal de poids"

"Je vais vous raconter une histoire. La mienne. Sans distance. Sans intelligence. Sans artifice. Avec ma voix d'enfant, ma pensée d'enfant. Juste la vérité brute, telle que je l'ai vécue avant que le temps ne la magnifie. J'aimerais beaucoup revoir ce petit garçon que je n'ai pas vu depuis si longtemps." Telle est la promesse que Luc Besson offre aux lecteurs de son autobiographie Enfant terrible disponible depuis le 10 octobre 2019 aux éditions Xo. Le réalisateur français aux multiples cartons au box-office y évoque une jeunesse faite de grande solitude et de misère affective, mais également sa rencontre avec le musicien et compositeur Éric Serra ou encore avec l'acteur Jean Reno, ainsi que sa passion pour le cinéma et l'océan.

À l'occasion de la sortie de son autobiographie, Luc Besson a accordé une interview à RTL diffusée ce mardi 22 octobre. Impliqué dans une affaire judiciaire délicate – il est accusé de viols par l'actrice Sand Van Roy – et alors que sa société de production Europa Corp rencontre des difficultés financières, le cinéaste a dit aller "assez bien". L'homme de 60 ans a confié qu'il prenait soin de lui : "J'ai perdu pas mal de poids. J'essaie de m'occuper un peu de moi, de me retrouver, de retrouver ma famille surtout, a-t-il expliqué. Cela fait du bien. J'ai passé la soixantaine et on arrive à un stade différent de sa vie. On est un peu plus calme. Ce qui m'inquiète le plus, c'est de m'assurer que ma famille et moi sommes en bonne santé et qu'il nous reste du temps."



L'envie de faire du cinéma est toujours présente, mais Luc Besson a déclaré ne plus en avoir besoin. "J'ai toujours envie de tourner. Un peu moins parce que je n'en ai plus besoin. J'ai encore quelques films dans la tête que j'aimerais bien faire parce que ce sont des beaux films. Mais je n'en ai plus besoin. J'ai beaucoup écrit depuis un an, j'ai écrit trois ou quatre scripts. Il y en a un qui est bien. On est en train de le monter ici parce que le film est assez gros, et ça se passe plutôt pas mal", a-t-il partagé depuis Los Angeles, où il vit avec sa femme Virginie.

Et ces derniers temps, le couple de Luc Besson a été mis à rude épreuve. Alors qu'il est accusé de viols et d'agression sexuelle par Sand Van Roy, qu'un juge d'instruction a décidé de poursuivre les investigations sur ces accusations sous la forme d'une information judiciaire – Sand Van Roy s'étant constituée partie civile –, le réalisateur a confirmé début octobre pour la première fois avoir été infidèle.

J'ai eu une relation avec cette personne

Dans une interview accordée depuis Los Angeles à BFMTV, enregistrée le 2 octobre, avant l'annonce de la reprise des investigations, et diffusée le 8, Luc Besson avait réfuté les accusations de Sand Van Roy, mais il avait avoué avoir entretenu une relation extraconjugale avec l'actrice belgo-néerlandaise de 28 ans (vue dans Taxi 5 et Valérian et la Cité des mille planètes de Luc Besson). Cette relation a duré deux ans.

"Je n'ai pas violé cette femme. Je n'ai jamais violé une femme de ma vie. Je n'ai jamais levé la main sur une femme. Je n'ai jamais menacé une femme. Je n'ai jamais contraint physiquement ou moralement une femme à quoi que ce soit. Je n'ai jamais drogué une femme comme j'ai pu le lire. Ceci est un mensonge", s'était-il défendu auprès d'Apolline de Malherbe.

Le cinéaste français avait également avoué que cette infidélité n'était pas la première en vingt ans de mariage avec Virginie. "J'ai menti à ma femme et j'ai menti à mes enfants. Parce que j'ai eu une relation avec cette jeune personne, une relation pendant deux ans, une relation affective. J'ai menti et j'ai trahi ma femme et mes enfants. Ça ne m'est pas arrivé qu'une seule fois, ça m'est arrivé plusieurs fois en vingt ans de mariage", avait-il avoué.

Luc Besson est marié depuis 2004 à Virginie, avec qui il a eu trois enfants : Thalia, Sateen et Mao.