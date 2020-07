Lucia (Les 12 Coups) endeuillée : en larmes, elle évoque la mort de sa soeur

Ce jeudi 2 juillet 2020, TF1 diffusait le quatrième round du combat des Maîtres des 12 Coups de midi. L'occasion pour le public de retrouver Paul, Zineb, Matthieu et Lucia. Et cette dernière a offert un grand moment d'émotion aux téléspectateurs et aux personnes présentes sur le plateau, parmi lesquelles le présentateur Jean-Luc Reichmann.

Depuis le 29 juin dernier, les téléspectateurs ont le plaisir de revoir des anciens candidats s'affronter, dans l'espoir de participer au prime diffusé samedi 4 juillet. Pour la deuxième fois, Lucia participe à cette émission spéciale. Et, elle ne s'y attendait probablement pas, mais Jean-Luc Reichmann a ravivé de douloureux souvenirs sans le vouloir.

En cours d'émission, le présentateur de 59 ans a dévoilé un magnéto retraçant les grands moments de Lucia dans Les 12 Coups de midi. Et la candidate de 53 ans a eu bien du mal à retenir ses larmes face à ces images. Très vite, elle a expliqué la raison de sa vive émotion : "Je sais pourquoi je suis venue dans cette émission, c'est ma soeur qui m'avait inscrite au jeu, j'étais venue avec elle... Et trois ans après, elle nous a quittés. Brutalement. Je sais que je ressasse un peu ça. Quand on a quelqu'un dans le coeur, surtout quelqu'un d'aussi proche qu'elle, c'est impossible de la faire sortir. Et vous êtes entrés dans mon coeur aussi. Vous n'en sortirez pas non plus", a-t-elle confié au compagnon de Nathalie Lecoultre.

Très ému, Jean-Luc Reichmann lui a répondu : "Je sais qu'elle vous a quittés brutalement. Quelque temps avant, vous étiez venues toutes les deux me voir jouer au théâtre. Quand vous m'avez annoncé ça, c'était super émouvant. Merci d'être revenue, il vous a fallu un moment pour éponger... Votre soeur est dans notre coeur. (...) Merci, merci, merci." Une séquence bouleversante à retrouver dans notre diaporama.

Pour l'heure, se sont Hakim, Timothée, Alexandre et Paul qui se sont qualifiés pour le prime de samedi.